В Москве сегодня возобновится процесс по делу спортсмена Мирзаева

В Замоскворецком суде Москвы сегодня возобновится процесс по делу спортсмена, чемпиона мира по боевому самбо, выступавшего в смешанных единоборствах, Расула Мирзаева, после удара которого в августе 2011 года скончался 19-летний московский студент Иван Агафонов.

В августе судебное разбирательство было приостановлено для проведения новой – пятой по счету – комплексной экспертизы.

Напомним, Российский федеральный центр при Минюсте, которому было поручено ее проведение, ранее заявил, что эксперты центра не смогут ответить на все поставленные судом вопросы.

Недавно адвокаты Расула Мирзаева потребовала привлечь к уголовной ответственности врачей, оказывавших помощь Ивану Агафонову в больнице.

По мнению адвоката, молодому человеку не сделали необходимую операцию, которая могла бы спасти ему жизнь.

Расул Мирзаев обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Максимальное наказание по этой статье - до 15 лет заключения. В ходе судебного процесса прокурор попросил суд переквалифицировать обвинение – на более мягкую статью "причинение смерти по неосторожности" - и приговорить Мирзаева к двум годам ограничения свободы.