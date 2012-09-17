Путин с полигона будет следить за военными учениями «Кавказ 2012»
17 сентября 2012, 07:34 [ «Аргументы Недели» ]
В России сегодня стартуют военные учения «Кавказ 2012». За ними с полигона в Краснодарском крае будет лично наблюдать президент России Владимир Путин. В учениях задействованы 8 тысяч человек и 200 единиц техники.
В Грузии проведение учений «Кавказ 2012» считают демонстрацией силы в преддверии парламентских выборов в этой стране. Ранее аналогичные учения посещал Дмитрий Медведев.
Но Тбилиси считает, что само проведение военных учений, причем неподалеку от самой Грузии неспроста.
Подобные подозрения высказывали и некоторые американские конгрессмены и сенаторы.
Джон Маккейн, который не так давно побывал в Грузии указал, что ему хочется верить в плановость этих учений, но озабоченность все равно есть.
Российские военные у границ с Грузией обещают не работать, точно так же в зону проведения учений не попадает Чечня.
Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен просил сделать их как можно более прозрачными, но относительно малое количество участников позволяет не приглашать на полигон иностранных наблюдателей и Россия этого делать не собирается.
Россия подчеркивает, что о планах на «Кавказ 2012» заявляла заранее и отвергает всякую связь с парламентскими выборами в Грузии
Учения завершатся 23 сентября. Выборы в Грузии намечены на 1 октября.