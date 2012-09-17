Авианосец «Адмирал Горшков»–«Викрамадитья» провалил ходовые испытания

Неполадки на авианесущем крейсере «Викрамадитья» («Адмирал Горшков») привели к провалу ходовых испытаний. Сроки передачи «Викрамадитьи» Индии, вероятно, опять будут сдвинуты.

При испытаниях силовой установки крейсера на максимальной скорости семь из восьми ее паровых котлов вышли из строя. Вероятной причиной этого называется отказ индийской стороны от традиционно используемого для теплоизоляции котлов асбеста ввиду повышенной опасности для экипажа и замена его на огнеупорную кирпичную кладку, сообщил источник «Коммерсанта» близкий к «Рособоронэкспорту».

Сейчас крейсер на одном работающем котле не сможет самостоятельно вернуться в доки.

В настоящее время специалистам необходимо решить вопрос с транспортировкой судна.

После прибытия на завод «Севмаш» специалистам предстоит определить, подлежат ли вышедшие из строя детали ремонту или же они должны быть собраны заново.

Крейсер должен был быть передан Индии 4 декабря, однако из-за вновь обнаруженных неполадок сроки передачи наверняка будут сдвинуты, и индийская сторона, по данным источников, получит крейсер не ранее октября 2013 года.

Авианосец «Викрамадитья» (бывший «Адмирал Горшков») будет передан Индии в рамках контракта, подписанного в 2004 году. В соответствии с соглашением, передача осущевляется бесплатно, однако при условии модернизации корабля и оснащении его истребителями МиГ-29К/КУБ. На момент подписания договора его стоимость оценивалась в 1,5 миллиарда долларов, однако затем была увеличена до 2,3 миллиарда.