В Лондоне у посольства США в Великобритании прошла демонстрация в знак протеста против скандального американского фильма "Невинность мусульман", опорочивающего пророка Мухаммеда. В ней приняли участие не более 300 человек.

Демонстрация была организована радикальным движением "Хизб ут-Тахрир" (Hizb ut-Tahrir), которое выступает за создание исламского государства по законам шариата. Одно время в Великобритании рассматривалась даже возможность запрета деятельности движения.



"Демонстрация предельно жестко осуждает любые оскорбления в адрес ислама и символов нашей религии, особенно те, которые затрагивают образ величайшего человека в истории, посланного на спасение человечества - пророка Мухаммеда, мир его праху", - отмечается в заявлении движения.

По данным полиции, никаких заметных инцидентов в ходе демонстрации перед зданием американского посольства в престижном районе Мэйфейр зарегистрировано не было.

"АН" писали, что на ушедшей неделе по миру прокатилась волна протестов после появления в интернете американского фильма-пародии на пророка Мухаммеда Innocence of Muslims ("Невинность мусульман").

Наибольшего накала протесты достигли в Египте и Йемене, выступления отмечены также в Судане, Тунисе, Нигерии, Пакистане и Бангладеш.

В Бенгази на востоке Ливии радикалы штурмовали диппредставительство США, убив при этом четырех человек, в том числе американского посла. Ряд посольств западных стран, в том числе Канады, в арабских странах временно прекратили свою деятельность.

В выходные протесты также распространились на Францию, Австралию, Бельгию и другие страны.