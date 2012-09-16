Как живется инвалидам в Москве: пришлось перекрыть Тверскую

В воскресенье в центре Москвы прошло ежегодное шествие на инвалидных колясках «Москва. Доступ есть». Люди с ограниченными возможностями и здоровые москвичи, в том числе знаменитые - актер Артур Смольянинов, журналист Сергей Пархоменко, дизайнер Ольга Солдатова, экономист Ирина Ясина и художник-дизайнер Стас Жицкий - на один день пересели в инвалидные коляски.

В ходе акции люди на коляске пытались зайти в банк, посидеть в кафе и сделать покупки. В акции участвовало около ста человек. Выяснилось, что в центре российской столицы без посторонней помощи инвалиды не могут даже перейти дорогу.

Организаторы акции поставили задачу - добраться от сада «Аквариум» на Маяковской до здания мэрии на Тверской, 13. Но до Маяковской тоже надо было добраться. Поэтому всех инвалидов-колясочников сопровождали близкие.

Перейти Тверскую улицу через подземный переход осмелился только молодой и здоровый Артур Смольянинов. Актер предпринял попытки спуска, пытаясь удержать баланс на двух колесах, но в последний момент передумал, испугавшись падения, пишет газета «Известия». Сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть Тверскую на несколько минут, чтобы участники шествия все-таки смогли ее перейти.

В итоге: пандусы обнаружились только в «Сбербанке» и «Шоколаднице». И это в Москве...