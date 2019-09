Сегодня - Международный день охраны озонового слоя

В уходящее воскресенье Земля отмечала Международный день охраны озонового слоя - International Day for the Preservation of the Ozone Layer - провозглашённый в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН.

День установлен в память о подписании Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и отмечается с 1995 года. Девизом Международного дня охраны озонового слоя стали слова: «Сохрани небо: защити себя — защити озоновый слой».

16 сентября 1987 года 36 стран, в том числе и Россия, подписали документ, согласно которому страны-участницы должны ограничить и полностью прекратить производство озоноразрушающих веществ. Государствам предлагалось посвятить этот день пропаганде деятельности в соответствии с задачами и целями, изложенными в Монреальском протоколе и поправках к нему.