Рассекречено месторождение сверхтвёрдых алмазов в Якутии

Новосибирские учёные заявили о рассекречивании нового месторождения сверхтвёрдых алмазов в метеоритном кратере Якутии. Советские геологи обнаружили там первые импактиты с необычными свойствами ещё в 1970-х.

В связи с тем, что правительство в те годы сделало ставку на строительство заводов по производству синтетических алмазов, изучение этих ископаемых прекратилось, а данные о месторождении алмазов, которые вдвое твёрже обычных, были засекречены, рассказал в воcкресенье "Маяк".