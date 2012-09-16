В Волгодонске почтили память жертв терактов в 1999 году

В Ростовской области сегодня почтили память жертв теракта, совершенного 16 сентября 1999 года в Волгодонске. Тогда в результате взрыва частично обрушился многоэтажный жилой дом, погибли 17 человек, 74 получили ранения.

Взрывное устройство мощностью более тонны тротила, сработало в припаркованном рядом с домом грузовике.

В результате взрыва были повреждены более 40 домов, две школы, детский сад и здание городского отдела милиции. У дома был адрес: Октябрьское шоссе, 35. Сейчас часть многоэтажки восстановили. Но адрес присвоили другой.

В воскресенье траурные мероприятия начались в 5:55 утра — именно в это время прогремел взрыв. На месте взорванных подъездов был разбит сквер и установлен мемориал с именами погибших. Первыми к мемориалу подошли спасатели, медики, представители правоохранительных органов и военнослужащие.

Свыше 16 тысячи жителей Волгодонска, том числе более тысячи детей, — 8% населения города — официально признаны пострадавшими. По степени разрушений этот теракт считается одним из самых масштабных в России.

Напомним, в 1999 году осенью теракты были совершены в Буйнакске и Москве.