Владислав Третьяк прокомментировал локаут в НХЛ

Президент Федерации хоккея России (ФХР), легендарный хоккеист Владислав Третьяк прокомментировал

локаут в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

НХЛ объявила о локауте: приостановила свою деятельность и отменила тренировочные сборы. Новый сезон НХЛ должен начаться 11 октября, но пока Лига и профсоюз игроков не смогли договориться об условиях нового контракта.

Из-за локаута обе стороны понесут колоссальные убытки. Локаут наступил с началом дня 16 сентября по североамериканскому времени (8.00 мск), так как именно в этот срок истекало предыдущее соглашение между сторонами, сообщается на сайте НХЛ.

За время действия истекшего соглашения доходы НХЛ и игроков Лиги суммарно выросли с 2,1 миллиарда долларов до 3,3. В ходе текущих переговоров, которые продолжатся и с наступлением локаута, НХЛ добивается снижения доли доходов игроков с 57% от общего числа до 46%, надеясь заключить с профсоюзом шестилетний контракт. Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что владельцы добиваются сокращения зарплат хоккеистов на 9 процентов в три ближайшие сезона, затем же эта цифра должна постепенно снизиться до 4%. Игроков такое предложение не устраивает.

По словам Третьяка, в нынешнем локауте есть как положительные, так и отрицательные стороны. "Мы всегда примем своих хоккеистов и дадим им возможность играть. Болельщикам будет интересно увидеть наших лучших игроков. К тому же главный тренер национальной сборной Зинэтула Билялетдинов сможет наблюдать за потенциальными кандидатами на сочинскую Олимпиаду", — цитирует Третьяка официальный сайт ФХР.

Как ожидается, большинство хоккеистов переедут в КХЛ, каждый из клубов которой по правилам сможет принять не больше трех игроков из НХЛ, сообщает Вести.ру.

Знаменитый Евгений Малкин из "Питтсбург Пингвинз" и Сергей Гончар из "Оттава сенаторз" уже подписали контракты с магнитогорским "Металлургом".