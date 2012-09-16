В Крыму в День отца соревновались «лучшие папочки» (ФОТО)

В Крыму в воскресенье отмечали День отца. «Лучшие папочки» принимали активное участие в в разнообразных конкурсах вместе с детьми. Например, в метком броске «грязного» подгузника, в определении на вкус вида детского пюре, гонках на игрушечных машинках.









В рамках празднования также состоялась выставка лучших работ и награждение победителей республиканского фотоконкурса «Я горжусь – я папа!», сообщил корреспондент «Аргументов недели - Крым».









Праздник проходил в Детском парке. Во время проведения мероприятия на всей территории парка организаторы объявили день без табачного дыма, чтобы дети смогли дышать чистым воздухом. Всех курильщиков вежливо просили выйти за территорию парка.