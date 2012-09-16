Участницы Pussy Riot написали письмо руководству СИЗО № 6

Участницы панк-группы Pussy Riot Екатерина Самуцевич, Надежда Толоконникова и Мария Алехина, выступившие в храме Христа Спасителя и осужденные за хулиганство, написали письмо руководству СИЗО номер 6.

Они попросили оставить их отбывать наказание в московском следственном изоляторе, где они находятся сейчас. Об этом сообщил защитник одной из участниц Pussy Riot Николай Полозов.

По мнению адвокатов, если девушки останутся в Москве, правозащитникам будет проще следить за их содержанием в заключении.

Полозов отметил, что отправка девушек в колонию может повлечь серьезные последствия. А у адвокатов нас есть все основания беспокоиться за их здоровье и жизнь.

Оставить их в Москве девушки просят в том случае, если им не удастся обжаловать решение Хамовнического суда и приговор останется в силе. Кассационную жалобу на решение суда Мосгорсуд рассмотрит 1 октября: девушки считают приговор незаконным и просят отменить его.



Напомним, Алехина, Самуцевич и Толоконникова были приговорены к двум годам колонии каждая за акцию в храме Христа Спасителя. Действия девушек, устроивших в храме так называемый "панк-молебен" квалифицировали по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Адвокат участниц группы Pussy Riot Марк Фейгин призвал сочувствующих осужденным девушкам по всему миру выйти 1 октября на акцию в их поддержку. При этом свои действия координировать с ним.