Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана. Согласно еврейскому календарю, в воскресенье вечером наступит первый день месяца тишрей, а также новый, 5773 года от Сотворения Мира Новый год.

Этот религиозный праздник принято отмечать два дня, до вечера 18 сентября.

«С этим праздником связаны древние и добрые обычаи – на деле проявлять заботу о ближнем, оказывать помощь и поддержку страждущим. Ценности иудаизма, как и других традиционных религий, основаны на вечных идеалах справедливости и добра. На протяжении веков они служат благородным целям – единению людей, укреплению доверия и взаимопонимания между ними.

Убеждён, что еврейская община России и впредь будет вносить весомый вклад в развитие межнационального и межконфессионального диалога в стране, упрочение многовековой дружбы её народов», - говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Напомним, российский еврейский конгресс 19 сентября устроит торжественный гала-вечер.