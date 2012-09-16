На Эльбрусе найдены немецкие пушки времен Великой отечественной

В Кабардино-Балкарии на склонах горы Эльбрус найдены немецкие пушки и боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Их обнаружили полицейские совместно с поисковым обществом "Мемориал Эльбрус".

На перевале Донгуз-Орун на высоте 2,8 тысячи метров обнаружено пять пушек немецкого образца калибра 76 миллиметров, восемь единиц снарядов к ним, четыре гранаты, три мины, 500 штук патронов. Все найденное находится в хорошем техническом состоянии.

В настоящее время производится подготовка находок к вывозу, сообщают vesti.ru. Предметы вооружения тех лет представляют собой военную и историческую ценность. От захватчиков советские войска освободили республику 11 января 1943 года.



