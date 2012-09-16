В Москве начинают раздельный сбор мусора
16 сентября 2012, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]
В Центральном административном округе столицы к обычным помойкам, куда можно бросать одновременно все, что угодно, появятся девять мобильных передвижных пунктов по раздельному сбору.
На специальных машинах будут стоять разноцветные контейнеры: для бумаги и картона, для металлических банок, для стеклянной тары, для продуктовых отходов.
«После проверки готовности жителей сортировать отходы для переработки, раздельный сбор мусора может быть введен на всей территории округа», - считает зампрефекта ЦАО Вадим Павлов.
Эксперимент начнется 24 сентября, сообщает информационный портал округа «ЦАО-Информ».
Сейчас согласованы следующие адреса для парковки автомобилей с контейнерами для раздельного сбора мусора:
- Мерзляковский переулок в районе дома № 2;
- Зубовский бульвар в районе дома № 11 а;
- Площадь Курского вокзала;
- Страстной бульвар около кинотеатра Пушкинский;
- Мясницкая улица в районе дома № 26;
- Нижняя Радищевская улица на пересечении с Садовым кольцом в районе до¬ма № 14;
- улица Грузинский Вал в районе дома № 31;
- ул. Шаболовка в районе дома № 2;
- Старая площадь (м. "Китай-город").
Раздельный сбор бытовых отходов реализуется: в Швеции, Австрии, Германии, Норвегии, Финляндии, Испании, Дании, Японии, США, Канаде и других развитых странах. Там доказано, что дать вторую жизнь бывшей в употреблении упаковке - легко и экономически выгодно для государства.