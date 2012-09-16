В Москве начинают раздельный сбор мусора

В Центральном административном округе столицы к обычным помойкам, куда можно бросать одновременно все, что угодно, появятся девять мобильных передвижных пунктов по раздельному сбору.

На специальных машинах будут стоять разноцветные контейнеры: для бумаги и картона, для металлических банок, для стеклянной тары, для продуктовых отходов.

«После проверки готовности жителей сортировать отходы для переработки, раздельный сбор мусора может быть введен на всей территории округа», - считает зампрефекта ЦАО Вадим Павлов.

Эксперимент начнется 24 сентября, сообщает информационный портал округа «ЦАО-Информ».



Сейчас согласованы следующие адреса для парковки автомобилей с контейнерами для раздельного сбора мусора:

- Мерзляковский переулок в районе дома № 2;

- Зубовский бульвар в районе дома № 11 а;

- Площадь Курского вокзала;

- Страстной бульвар около кинотеатра Пушкинский;

- Мясницкая улица в районе дома № 26;

- Нижняя Радищевская улица на пересечении с Садовым кольцом в районе до¬ма № 14;

- улица Грузинский Вал в районе дома № 31;

- ул. Шаболовка в районе дома № 2;

- Старая площадь (м. "Китай-город").

Раздельный сбор бытовых отходов реализуется: в Швеции, Австрии, Германии, Норвегии, Финляндии, Испании, Дании, Японии, США, Канаде и других развитых странах. Там доказано, что дать вторую жизнь бывшей в употреблении упаковке - легко и экономически выгодно для государства.







