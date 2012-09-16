Адвокат Pussy Riot призвал провести всемирную акцию

Адвокат участниц группы Pussy Riot Марк Фейгин призвал сочувствующих осужденным девушкам по всему миру выйти 1 октября на акцию в их поддержку. При этом свои действия координировать с ним.

Об этом адвокат написал в своем Твиттере.

Мероприятие должно будет состояться в день, когда Московский городской суд рассмотрит кассационную жалобу по делу о перформансе в Храме Христа Спасителя.



Накануне, 15 сентября, выступая на митинге оппозиции, М. Фейгин назвал 1 октября днем солидарности Pussy Riot. Митингующие поддержали адвоката. На шествии оппозиционеров были заметны плакаты и воздушные шары с написанными на них словами поддержки музыкантам.













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