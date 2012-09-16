В Нижнем Новгороде омоновец бил девушку дубинкой (ВИДЕО)

В Нижнем Новгороде в субботу состоялся несанкционированный "Марш миллионов" , который закончился силовым разгоном. В интернете появилось видео, как демонстрантку бьет омоновец по голове.

У Екатерины Зайцевой зафиксированы ушиб мягких тканей головы.

Руководство нижегородской полиции назначило служебную проверку данного эпизода. При этом в ведомстве заявили, что с полицейского был сорван шлем, когда он осуществлял задержание одного из демонстрантов. Сорван гражданами, "напавшими сзади", уточнили в нижегородском ГУВД, сообщает РБК.

Протестная акция в Нижнем Новгороде по данным полиции собрала 100 человек. Активисты называют цифру в три раза больше. В ходе разгона акции были задержаны 18 человек.





