В Нижнем Новгороде омоновец бил девушку дубинкой (ВИДЕО)
16 сентября 2012, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]
В Нижнем Новгороде в субботу состоялся несанкционированный "Марш миллионов" , который закончился силовым разгоном. В интернете появилось видео, как демонстрантку бьет омоновец по голове.
У Екатерины Зайцевой зафиксированы ушиб мягких тканей головы.
Руководство нижегородской полиции назначило служебную проверку данного эпизода. При этом в ведомстве заявили, что с полицейского был сорван шлем, когда он осуществлял задержание одного из демонстрантов. Сорван гражданами, "напавшими сзади", уточнили в нижегородском ГУВД, сообщает РБК.
Протестная акция в Нижнем Новгороде по данным полиции собрала 100 человек. Активисты называют цифру в три раза больше. В ходе разгона акции были задержаны 18 человек.