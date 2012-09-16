Легендарная телеведущая Ангелина Вовк празднует 70-летие (ФОТО)

Советская телезвезда, народная артистка России Ангелина Вовк, знаменитая тетя Лина из "Спокойной ночи, малыши" и популярная ведущая "Песни года", сегодня отмечает юбилей. Ей исполняется 70 лет.



"День, конечно, знаменательный, но об этом не очень хочется подробно говорить", — прокомментировала Ангелина Вовк свой День рождения.

Она призналась, что "родилась под счастливой звездой" и не жалеет о том, как сложилась ее карьера, несмотря на то, что сегодня телезвезда "не так востребована, как раньше", публикует ее слова ria.ru.









Известность Ангелины Михайловны, по её словам, помогает справляться с жизненными трудностями. Используя свою былую популярность, телеведущая часто помогает своим приятелям решать непростые проблемы: достать лекарство, поместить в хорошую клинику. Единственное, о чем сожалеет Ангелина Вовк, – это о том, что не стала развивать свои вокальные данные. «Если бы я пошла по этой линии, то может быть и опередила бы Пугачеву», – сказала телеведущая, пишет diver-sant.ru.