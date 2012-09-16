Легендарная телеведущая Ангелина Вовк празднует 70-летие (ФОТО)
16 сентября 2012, 08:28 [ «Аргументы Недели» ]
Советская телезвезда, народная артистка России Ангелина Вовк, знаменитая тетя Лина из "Спокойной ночи, малыши" и популярная ведущая "Песни года", сегодня отмечает юбилей. Ей исполняется 70 лет.
"День, конечно, знаменательный, но об этом не очень хочется подробно говорить", — прокомментировала Ангелина Вовк свой День рождения.
Она призналась, что "родилась под счастливой звездой" и не жалеет о том, как сложилась ее карьера, несмотря на то, что сегодня телезвезда "не так востребована, как раньше", публикует ее слова ria.ru.
Известность Ангелины Михайловны, по её словам, помогает справляться с жизненными трудностями. Используя свою былую популярность, телеведущая часто помогает своим приятелям решать непростые проблемы: достать лекарство, поместить в хорошую клинику. Единственное, о чем сожалеет Ангелина Вовк, – это о том, что не стала развивать свои вокальные данные. «Если бы я пошла по этой линии, то может быть и опередила бы Пугачеву», – сказала телеведущая, пишет diver-sant.ru.
Ангелина Вовк, народная артистка России, родилась 16 сентября 1942 года в городе Тулун Иркутской области, окончила ГИТИС. На телевидении вела программы "Будильник", "Спокойной ночи, малыши!", "Няня спешит на помощь", в 1988-2006 годах - фестиваль "Песня года" совместно с Евгением Меньшовым и "Доброе утро, Россия!".