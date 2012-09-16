В Москве в субботу прошла очередная акция протеста оппозиции — «Марш миллионов - 3». По разным данным, которые привела полиция и оппозиция, в митинге приняли участие от 14 до 150 тысяч человек.

Участники митинга оппозиции приняли резолюцию с требованием отставки руководства страны, досрочных парламентских выборов и политических реформ.









«Мы продолжим нашу борьбу всеми доступными, мирными, ненасильственными средствами. От нелегитимной власти мы требуем теперь только одного — отставки», — зачитал резолюцию один из участников митинга Петр Царьков.

Очередной срок нахождения Путина во власти, считают оппозиционеры, ознаменовался резким ростом политических репрессий, давлением на гражданское общество и антисоциальной политикой. «Ни одно из требований прошедших маршей и митингов властями выполнено не было», — зачитал Царьков.

Участники акции заявляют, что их задачей является «немедленное освобождение политзаключенных, в том числе и узников 6 мая».









В резолюции также содержится требование проведения политической реформы, «создающей в стране условия для проведения в стране честных и свободных выборов под общественным контролем».

Также участники требуют досрочных парламентских и президентских выборов. По их мнению, в случае проведения досрочных выборов правительство переходного периода должно будет в качестве первоочередных мер заморозить тарифы ЖКХ.

Кроме того, они считают, что необходимо «прекратить развал образования, здравоохранения, науки и пенсионной системы, резко увеличить расходы на эти цели, прекратить безмерные траты на чиновный аппарат», сообщает news.rambler.ru.

Один из лидеров движения «Солидарность» Борис Немцов заявил, что в России необходимо провести новые парламентские и президентские выборы. «Новые выборы в Думу, новые выборы президента под общественным контролем», — заявил он.











Оппозиция намерена продолжить массовые акции протеста с целью добиться политических реформ. «Мы должны продолжить эти всероссийские акции протеста. Еще несколько акций — и они заставят власть пойти на серьезные политические уступки», — заявил на оппозиционном митинге в Москве «эсер» Геннадий Гудков, которого накануне лишили депутатского мандата. «Мы не позволим превратить нашу страну в ГУЛАГ», — заявил Гудков.













Фото Артема Геодакяна. Фотогалерея "АН"