Удальцов отпущен из полиции, рассматривать дело будут 26 сентября
16 сентября 2012, 07:42 [ «Аргументы Недели» ]
Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова задержали вечером в субботу на проспекте Сахарова в Москве и ночью отпустили из ОВД «Тверское». После чего он отправился в "Шоколадницу".
Полиция составила протокол по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). Рассмотрение административного дела назначено на 26 сентября.
Удальцов пишет в Твиттере: «Я задержан в 21:56 по пути следования к выходу с митинга. Привезли в ОВД Тверское. За что задержан, пока не говорят. Составляют протокол по статье 20.2. Меня отпустили из ОВД, в протоколе указано ложное время задержания 22:01».
Дело в том, что митинг на проспекте Сахарова был согласован до 22:00, и до этого времени оппозиционер и его соратники имели право находиться на проезжей части.
Адвокат Удальцова Виолетта Волкова подтвердила, что, по ее данным, активиста задержали до 22:00. Она намерена доказывать это в суде.
Между тем в пресс-службе ГУ МВД России по Москве заявили, что Удальцов не подчинился законным требованиям полиции освободить проезжую часть и «попытался организовать несанкционированное шествие в сторону Чистопрудного бульвара».
После ареста Удальцов пообщался с участниками «ОккупайКитай» в «Шоколаднице».
фото twitter.com/s_udaltsov