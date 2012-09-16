С Новым 5773 годом поздравляют сегодня евреи

Согласно еврейскому календарю, в воскресенье вечером наступит первый день месяца тишрей, а также новый, 5773 года от Сотворения Мира Новый год. Этот религиозный праздник принято отмечать два дня, до вечера 18 сентября.

Российский еврейский конгресс 19 сентября устроит торжественный гала-вечер.

В еврейский Новый год, или Рош-ха-Шана ("Голова года"), Бог судит весь мир и распределяет доходы на каждого человека: "...кому жить и кому умереть, кого ожидает покой, а кого - скитания, кого - благополучие, а кого - терзания, кому суждена бедность, а кому - богатство". Искренняя вера в то, что Бог желает всем добра и благополучия, превращает этот день в праздник.. Считается, что в эти дни станет ясно на небесах, кому сколько отведено жить, при этом человек может на это повлиять молитвами. Они посвящены самоанализу и покаянию: верующий отчитывается за свои поступки, слова и мысли.

Семьи собираются за столом, который украшают традиционные праздничные блюда.

Символизируют наступление сладкого года яблоки, мед и хлеб, которые должны присутствовать на каждом новогоднем столе.

А также в еврейских семьях подают:

рыбу - символ плодородия;

голову (баранью или рыбную) - чтобы быть "во главе", а не в хвосте;

морковь кружочками - по форме и по цвету она должна напоминать золотые монеты, богатство;

круглую сладкую халу с изюмом - чтобы год был полным, здоровым;

овощи и фрукты - в знак надежды на обильный урожай.