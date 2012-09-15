Владимир Путин не следил за сегодняшним митингом в Москве и пока не в курсе выдвинутых ему требований. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин встречается с Александром Лукашенко.



Встреча с президентом Белоруссии проходит в Сочи. "Сегодня в Сочи Владимир Владимирович встречается с А.Лукашенко. У нас рабочий график мероприятий", - сказал Песков, передает РБК. "Поэтому, к сожалению, не удается следить за митингом. Конечно же, информацию, которая поступает, он получит", - заявил Дмитрий Песков.