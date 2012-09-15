К всемирной акции по уборке мусора "Сделаем!" в субботу присоединилась и наша страна. Сотни тысяч россиян от Калининграда до Владивостока, в том числе жители Москвы и Подмосковья чистили улицы, парки и леса.

Перчатки да мешок для мусора - вот, пожалуй, и весь инвентарь для того, чтобы сделать этот мир чуть краше.

В Москве и Подмосковье сегодня убирались как минимум в 13-ти самых загрязненных местах, передало ТВЦ. Участвали и дети, но только в сопровождении родителей и после специального инструктажа. Мусор всякий бывает, в том числе и опасный для здоровья, как, например, растекшаяся батарейка или игла от шприца.

По итогам уборки из забавных находок выложили композицию, у которой и фотографировались на память об акции.

Всемирный проект "Сделаем!" родился в Эстонии. В 2008 году 2 активиста пообещали убрать за день всю страну. И получилось: 50 тысяч эстонцев в этом участвовали. Идею подхватили в других странах.

"Они предложили использовать современные электронные технологии, в том числе карту мусора, в том числе эффективные возможности интернента - социальных сетей, что значительно помогает оптимизировать работу. В России мы тоже разработали свою карту мусора, она называется "Экофронт", где люди могли отмечать грязные места, могли общаться, могли собирать себе единомышленников. И мы ждем, что 15 сентября они закроют эти уборки, скажут, что мы сделали, убрали, теперь здесь чисто", - выразила надежду координатор проекта "Сделаем" Евгения Сухова.