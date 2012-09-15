Пан Ги Мун: Человечество за год потратило на оружие $1,5 трлн

В прошлом году мир потратил на вооружения более $1,5 трлн. Об этом сообщил генсек Организации объединённых наций Пан Ги Мун, выступая накануне на форуме высокого уровня в Генассамблее ООН.



По его словам, затраты на оружие почти в два раза больше, чем затраты ООН на глобальные миссии мира, защиту прав человека и развитие. Пан Ги Мун сказал, что это «огромная цена для людей, которые ложатся спать голодными», передала пресс-служба ООН.