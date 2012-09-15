Геннадий Гудков, бывший депутат от фракции "Справедливая Россия" заявил, что еще несколько акций, подобных сегодняшнему "Маршу миллионов", заставят власти пойти на серьезные политические уступки и провести перевыборы.



Такое мнение политик высказал сегодня на оппозиционном митинге на проспекте Сахарова. Напомним, накануне Гудков был лишен депутатского мандата. Политик предложил собравшимся на митинге дать действующей власти "еще немного времени одуматься", передает РБК. "Но если они будут игнорировать волю народа, если они будут плевать в лицо собственным гражданам, мы им ответим, и этот ответ им не понравится", - заявил экс-депутат.