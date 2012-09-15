Матвиенко посоветовала Онищенко не совать нос в законотворчество

Ограничение возможности производителям табака и алкоголя избираться в Госдуму, которое предложил ввести глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала "абсолютно незнакомым и экстравагантным".

"Это экстравагантное предложение", - заявила Матвиенко на пресс-конференции в Хабаровске. По ее мнению, "каждый должен заниматься своим делом и выдвигать предложения в сфере своей компетенции". В.Матвиенко добавила, что идея Г.Онищенко - "поражение в правах граждан и абсолютно незаконное предложение".

"АН" писли, что накануне главный санитарный врач России заявлял, что хочет, чтобы владельцы табачного и алкогольного бизнеса не могли избираться в Госдуму.

Также, по его мнению, "ни одна табачная или алкогольная компания не имеет право на благотворительность".