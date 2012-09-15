По официальным данным Министерства внутренних дел России, в "Марше миллионов" в центре Москвы участвуют около 11 тысяч человек. В ведомстве отмечают, что все желающие принять участие в мероприятии, беспрепятственно присоединились к шествию.



Отметим, что официальные данные и реальное число участников на предыдущих митингах существенно расходились. Шествие оппозиции началось около 14:00 по мск. Колонны участников акции двинулись по Петровскому бульвару в сторону проспекта Сахарова, где запланирован митинг. Ранее АН сообщали о том, что группа националистов, которые прибыли к месту проведения митинга на «Марше миллионов», попыталась прорваться к сцене и устроили потасовку с с анархистами. Сотрудники полиции задержали нескольких человек.