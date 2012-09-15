Матвиенко: Концепция пенсионной реформы будет определена в ближайшие месяцы
15 сентября 2012, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с коллективом холдинга "Сухой" в Комсомольске-на-Амуре ответила на вопросы работников по пенсионной реформе.
По словам Матвиенко, концепция пенсионной реформы определиться в ближайшие месяцы, до конца 2012 года проясниться, останется ли накопительная часть пенсии или нет.
Спикер верхней палаты парламента заверила авиастроителей, что пенсионный возраст в ближайшее время не будет повышаться. Она отметила, что пенсионный возраст повышают во всем мире, поскольку повышаются и максимальные сроки жизни.