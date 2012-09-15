"Полет мечты": стерхов заменили курица, гусь и индюк (ВИДЕО)

На Youtube появился ролик под названием «Полет мечты». Молодые люди в белых одеждах поднялись в небо на паралете, чтобы исполнить мечту домашних птиц - курицы Фионы, гуся Гоши и индюка Иннокентия.

Жители Красноярска, как пишется в пояснении к ролику, вняли совету Президента РФ «попробовать самим». Только компанию им составили не журавли-стерхи, а домашние птицы - курица Фиона, гусь Гоша и индюк Иннокентий. Как пояснили организаторы, цель акции - показать, что любая мечта может стать реальностью. «Мы назвали этот полет - "Полет мечты" и он посвящен всем тем, кто не теряет надежду воплотить самую невероятную мечту своей жизни!», написано в пояснении к ролику.



