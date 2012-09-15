Южно-Приморскому парку — быть

Правительство Санкт-Петербурга готовит новое распоряжение о проектировании и строительстве 3-ей очереди парка. Об этом стало известно из письма вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Козырева, полученном депутатом Законодательного Собрания от "Яблока" Ольгой Галкиной.



Ранее по запросам Галкиной городскими властями уже было принято решение о расторжении договоров аренды на размещение парковок на территории Южно-Приморского парка. Теперь чиновники возвращаются к планам строительства на их месте 3-ей очереди парка, которое по ранее существовавшим планам должно было закончиться к 2010 году.

В настоящее время Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга подготовил и направил на согласования проект постановления Правительства "О бюджетных инвестициях в проектирование и создание (размещение) объектов зелёных насаждений общего пользования в 2013-2017 годах", в котором предусматривается выполнение работ по проектированию (2013-2014) и созданию (размещению) (2015-2017). Об этом сообщает пресс-служба депутата.