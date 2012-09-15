В Сергиевом Посаде пройдет акция памяти убитого байкера

Активист одного из мотосообществ Арсений Райский сообщил, что байкеры Московского региона планируют провести сегодня в Сергиевом Посаде акцию памяти своего соратника, убитого в ходе конфликта на местном рынке.

"Сегодня, в день, когда убитому Леониду Фролову исполнилось бы 47 лет, мотоциклисты из Москвы и близлежащих городов соберутся в Сергиевом Посаде отдать дань его памяти", — сказал Райский. По его словам, в Троице-Сергиевой Лавре пройдет молебен памяти, "а затем колонна из порядка 300 мотоциклистов проследует на рынок "Меркурий" возложить цветы к месту гибели собрата". "В жесткой, но законной форме мы потребуем от местных правоохранительных органов реальных мер по розыску преступников и привлечения к ответственности сотрудников полиции, которые до сих пор не смогли задержать виновных в этом преступлении", — сказал Райский. Как рассказал мотоциклист, "Фролов был убит на глазах у собственного сына и престарелого отца в конце июня этого года в ходе конфликта, спровоцированного торговцами рынка "Меркурий".

Ранее «АН» писали: личность подозреваемого в убийстве установлена, подозреваемый скрылся от следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск.



