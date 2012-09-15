Грозненский "Терек" набрал 19 очков и стал единоличным лидером чемпионата России по футболу. В пятницу в Санкт-Петербурге состоялся матч "Терек" - "Зенит". Встреча 8-го тура проходила на стадионе "Петровский".

Грозненская команда выиграли у питерцев со счетом 2:0. На 85-й минуте первый гол забил Аилтон Алмейда - новичок "Терека". В добавленное время второй гол забил Игорь Лебеденко.

В составе "Зенита" на этом матче дебютировали Халк и Аксель Витсель, приобретенные питерским клубом в начале сентября. За Халка "Зенит" заплатил рекордные для российского футбола 60 миллионов евро. За Витселя выложили 40 миллионов. Халка вышел сразу после перерыва, а Витсель вступил в игру на 69-й минуте.

После проиграша "Тереку" у "Зенита" 16 очков. Этот клуб теперь занимает вторую строчку.

"АН" сообщали, что глава Чечни Рамзан Кадыров попросил Михаила Боярского не сбривать усы из-за поражения любимой команды артиста. Якобы, Боярский заявлял, что в случае проигрыша "Зенита" он сбреет свои "фирменные" усы.

"Рамзан Ахматович, только что говорил с отцом, такого заявления он не делал. Это слухи. Поздравляем с победой! " - ответил за отца Сергей Боярский.