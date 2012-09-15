В Москве в субботу полиция усилила меры безопасности
15 сентября 2012, 12:21 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В центр Москвы в субботу с утра стянуты дополнительные силы полиции. Стражи порядка усилили меры безопасности в связи с проведением оппозиционного «Марша миллионов».
На охрану порядка в Москве направлены около 7 тысяч сотрудников правоохранительных органов.
У памятника Пушкину по периметру сквера, где назначен сбор оппозиционеров, стоят полицейские машины. Офицеры полиции инструктируют подчиненных.
На Тверском бульваре установлены рамки металлоискателей, на Бульварном кольце, по которому пройдет шествие к месту митинга на проспекте Сахарова, дежурит дорожный патруль. Для столичных водителей сегодня трудности на дорогах, возможны пробки. Сейчас водителям запрещают парковаться на обочинах в центре.
Московская полиция предупредила о возможных провокациях во время «Марша миллионов».