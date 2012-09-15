Президент Чечни забеспокоился, как бы Боярский не сбрил усы

Глава Чечни Рамзан Кадыров просит актера Михаила Боярского не сбривать усы из-за поражения петербургского «Зенита» в матче с грозненским «Тереком». Встреча команд состоялась в северной столице на стадионе «Петровский».

Закончилась игра со счетом 2:0 в пользу футболистов из Чечни.

"Михаил Боярский грозился бросить шляпу и сбрить усы, если Зенит проиграет Тереку. Я уверен, что он человек слова!" - написал Кадыров некоторое время назад в Твиттере, добавив, - Но...любимца миллионов зрителей Боярского невозможно представить без усов и шляпы. Поэтому мы просим его не делать этого! Игра есть игра!"

"Рамзан Ахматович, только что говорил с отцом, такого заявления он не делал. Это слухи. Поздравляем с победой! " - ответил за отца Сергей Боярский.