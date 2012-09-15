На МКС второй раз за историю командовать будет женщина

На борту Международной космической станции в ночь на воскресенье произойдет передача власти: во второй раз в истории МКС командиром объединенного экипажа станет женщина, Сунита Уильямс.

Церемония передачи власти от российского космонавта Геннадия Падалки астронавту НАСА Суните Уильямс начнется сегодня в 23:10 мск . Последней предстоит командовать станцией вплоть до своего возвращения на Землю, намеченного на середину ноября. Вместе с Уильямс поддерживать работоспособность станции до прибытия следующего экипажа будут россиянин Юрий Маленченко и японец Акихико Хосидэ.



Первой руководительницей в октябре 2007 года стала ее соотечественница Пегги Уитсон, однако, в отличие от Уильямс, под ее началом было всего двое мужчин /россиянин и американец/, в то время как Суните предстоит управляться сразу с пятью космонавтами и астронавтами из России, США и Японии.



Для нынешнего командира МКС-32 Падалки четырехмесячная вахта на орбите заканчивается 17 сентября: на этот день намечено возвращение на Землю корабля "Союз ТМА-04М" с тремя космонавтами на борту. Кроме Падалки, домой вернутся еще один россиянин Сергей Ревин и американец Джозеф Акаба.

Процесс передачи смены на станции - это формальная церемония подписания соответствующих документов двумя командирами, которая занимает не более 20 минут, сообщает ИТАР-ТАСС. Одновременно меняется и номер экспедиции - в данном случае с 32 на 33. Передачу командных функций экипаж МКС отмечает тем, что звонит в рынду, расположенную на американском сегменте.



Но прежде чем подписать официальные документы, космонавты проведут еще одну церемонию: после завтрака возвращающийся на Землю Падалка и остающийся на станции Маленченко подпишут акт о передаче смены по российскому сегменту.

Отстыковка "Союза ТМА-04М" от МКС запланирована на 03:11 мск 17 сентября, посадка - на 06:53 мск.









