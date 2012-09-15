Для митингов оппозиции изобретен транспарант-щит-носилки

Митингующие на улицах наших городов никогда не знают, чем закончится та или иная акция, вполне возможно, что столкновениями с полицией. Петербургским изобретателем создан универсальный транспарант-щит-носилки.

Удальцов уже заинтересовался.

Транспарант Александра Семенова — многомодульное устройство, которое благодаря выдвижным штангам легким движением руки превращается в носилки для людей. Фактически это изобретение — модернизированный щит бойцов ОМОНа. С внутренней стороны щита расположены ручки, а с внешней можно что-нибудь изобразить, пишут «Известия».



Щит с раздвижными ручками может нести на себе крупную букву: благодаря системе накладных пластин она может быть любой. Выстраиваясь в ряд, митингующие могут собрать слово, а перестроившись, мгновенно поменять его на другое. Кроме этого щиты могут защитить от снега и дождя в случае ухудшения погодных условий, а на некоторых вариантах транспаранта предусмотрены еще и галогеновые лампочки, которые подсветят лозунг в темное время суток.