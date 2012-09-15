Суд оставил на свободе Генриха Сретенского, работающего в США

Генрих Сретенский — известный российский фигурист, тренер по фигурному катанию, - обвиняемый в США в сексуальных домогательствах, остается на свободе.

Адвокат россиянина Теренс Киндлон накануне рассказал, что следующий этап разбирательства по делу Сретинского в округе Эссекс штата Нью-Йорк ожидается в начале декабря.

Власти этого округа, где расположен спортивный центр и зимний курорт Лейк-Плэсид, подозревают тренера в домогательствах к одной из его бывших американских учениц.

«АН» сообщали, что Сретенский был арестован 4 сентября у себя дома в штате Мэриленд. Через неделю местный суд освободил его на том условии, что в течение трех суток он должен добровольно сдаться окружным властям в Эссексе.

В пятницу россиянин выполнил это условие. Состоялось заседание суда, на котором ему были зачитаны обвинения. Сретенский заявил, что виновным себя не признает.

Суд освободил тренера под залог в 50 тысяч долларов. Сейчас стороны займутся выяснением обстоятельств дела и подготовкой к судебному процессу — следующая их встреча с судьей намечена на 6 декабря.

Сретенский — известный в прошлом фигурист, многократный призер чемпионатов Европы и СССР. В США он работает тренером по фигурному катанию.

Отец девушки, заявившей о домогательствах тренера, возбудил против него гражданский иск в Мэриленде, где они проживают. Он пытается взыскать с Генриха Сретенского и его работодателей 5 миллионов долларов за понесенный ущерб.