Валентина Матвиенко защитит матерей-одиночек

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать государственный фонд для поддержки матерей-одиночек, которым бывшие мужья не выплачивают алименты на детей.

В ходе встречи с депутатами Законодательной Думы Хабаровского края председатель верхней палаты парламента напомнила, что взыскание с таких неплательщиков денег нередко выливается в достаточно длительный и сложный процесс. И в этот период бывшие жены алиментщиков не получают никаких средств на содержание ребенка.

Матвиенко предложила создать государственый алиментный фонд, чтобы "мамочка могла получать обязательно положенные на содержание ребенка деньги". По мнению спикера СовФеда, судебные приставы пусть разыскивают таких отцов и с этих недобросовестных пап и получают средства, возмещая, в том числе, затраты государства.