Ксения Собчак предстала в образе Богородицы

Блогеры активно обсуждают очередной "креатив" телеведущей и оппозиционерки Ксении Собчак. Появились гламурные футболки, на которых Ксения Анатольевна представлена в образе Богородицы.

Но на руках теледива держит не младенца, а свое детище – глянцевый женский журнал SNC. Собчак является главным редактором этого издания.









Позиция блогеров неоднозначная. "Реально дура! Вот это уже кощунство!" – пишет блогер ЖЖ jogikbumi.

"Пятнадцатого пойду на митинг с мёртвым собчаком на майке. Мы тоже не лыком шиты!" – поддерживает Собчак barmaleykinass.

"Так под суд ее, богохульницу! Одни пляшут в Храме, другие извращаются над святыми картинками! Почему церковь молчит и не реагирует?! Ишь, замахнулась куда... Чувства верующих, проснитесь!" – возмущена irinaz2011.

В эти выходные в одном из московских универмагов пройдет промоакция журнала SNC. Партия футболок с портретом Ксении Собчак в образе Богородицы выпущена специально к этому дню. Дизайн майки разработала модельер Катя Добрякова. Создатели футболки уверяют, что к религии это изображение не имеет никакого отношения, а Собчак продемонстрирована ее скорее как "икона стиля".

Сама Собчак уверяет, что она к идее изображений на футболках не имеет никакого отношения.