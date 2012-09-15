Алексей Вишняк заявил, что его выступление в программе Мамонтова смонтировано

Основной участник программы Аркадия Мамонтова "Провокаторы-2" Алексей Вишняк заявил на монтаж. Вишняк, якобы заявивший, что заказчиком "панк-молебна" Pussy Riot в храме Христа Спасителя был Борис Березовский, считает, что его слова были вырваны из контекста.

Заявление Алексея Вишняка опубликовано на сайте радиостанции "Эхо Москвы": "В последние дни, после моего участия в передаче А. Мамонтова, я узнал о себе много нового и интересного. Выяснилось, что я уже давно умер, перед этим расстреливал чеченских боевиков, ну и разве что не резал христианских младенцев…

Поэтому.

Во-первых, хочу сказать, что - к сожалению - мое выступление в программе «Провокаторы-2» было смонтировано так, что мои слова были полностью вырваны из контекста и использованы для создания сомнительной «сенсации».

Во-вторых, вопреки распространенным во многих СМИ небылицам, с Борисом Березовским я близко знаком с конца 90-х. Работал его советником по религиозным вопросам и с тех пор нахожусь с ним в хороших, приятельских отношениях. Вместе с тем, наши взгляды на многие проблемы российской общественной жизни резко различаются. Во время нашей последней встречи я довел до сведения Бориса Абрамовича позицию возглавляемой мной общественной организации «Преображение» по проблематике РПЦ. Я сообщил Березовскому о своем несогласии с озвученными им планами по дискредитации Церкви и поставил его в известность о том, что в будущем намерен сделать это и публично. Убежден, что его линия на создание духа непримиримости и вражды наносит больший вред российскому обществу. А нападки на РПЦ содержат в себе неуважение к значительной части общества и способствуют нагнетанию политической и религиозной ненависти в России.

В-третьих, организация «Преображение», вопреки созданному благодаря передаче А.Мамонтова махровому черносотенному и антизападному имиджу, имеет совершенно иную стилистику, цель и программу. Мы представляем взгляды влиятельного в РПЦ крыла клириков, имеющих вполне либеральные взгляды на взаимоотношения церкви и общества, и современно мыслящих представителей силовых структур. Мы стремимся к тому, чтобы Россия вела конструктивный, заинтересованный и построенный на общей системе ценностей диалог с развитыми странами Запада и с Израилем.

В-четвертых, наша организация последовательно выступает против попыток раскалывать российское общество, особенно по такому чувствительному направлению, как конфессиональное. Благодаря этой линии нашей организации, она пользуется поддержкой ряда высокопоставленных иерархов и членов Патриаршего совета по культуре".