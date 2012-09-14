У Госдумы задержали восемь человек

В Москве полицейские задержали восемь человек у здания Государственной Думы. Они были задержаны за нарушение общественного порядка. По данным МВД России, с задержанными были проведены профилактические беседы.



Ранее информация о том, что у здания Госдумы пройдет несанкционированный митинг в поддержку эсера Геннадия Гудкова появилась в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости. В пятницу Гудкова лишили депутатского мандата.