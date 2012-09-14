В Кабардино-Балкарии введен режим КТО

В Кабардино-Балкарии введен режим контртеррористической операции в горной лесистой местности. Режим КТО был введен на территории Эльбрусского и Баксанского районов. О конкретных причинах введения режима не сообщается.



Режим КТО был введен "в целях недопущения совершения террористических актов, а также розыска и задержания скрывающихся членов бандподполья". Об этом сообщает РИА Новости. Напомним, правовой режим КТО предполагает ряд мер, в том числе усиление охраны общественного порядка, проверку документов у всех находящихся в обозначенной местности людей.