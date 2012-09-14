В Москве за неделю выявили около 2,5 тыс. нелегальных мигрантов

В период с 5 по 12 сентября в Москве было выявлено почти 2,5 тысячи нелегальных мигрантов. Как отмечает Департамент региональной безопасности, 189 будут выдворены из России.



Сотрудники в течение недели проверили 1 тыс. 31 объектов инфраструктуры города. Об этом сообщает РБК. По данным департамента, на нарушителей было наложено штрафных санкций на сумму 35 млн 344 тыс. руб., взыскано 7 млн 21 тыс. руб.