Медведев повысил прожиточный минимум

Российское Правительство повысило прожиточный минимум в целом по РФ за второй квартал 2012 года. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Дмитрий Медведев.



Прожиточный минимум повысился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,24% - до 6 тысяч 385 рублей. Отмечается, что для трудоспособного населения показатель установлен в размере 6 тыс. 913 руб. (против 6 тыс. 827 руб. за первый квартал 2012г.), для пенсионеров - 5 тыс. 020 руб. (против 4 тыс. 963 руб. за первый квартал), передает РБК. Для детей этот показатель составляет 6 тыс. 146 руб. (против 6 тыс. 070 руб. за первый квартал).