Порядок на «Марше миллионов» обеспечат 7 тысяч полицейских

Порядок во время оппозиционного "Марша миллионов", который пройдет в Москве в субботу, 15 сентября, будут обеспечивать около 7 тысяч сотрудников полиции, военнослужащих внутренних войск и дружинников.



ГУ МВД по Москве просит граждан не поддаваться на провокации. «Марш миллионов» пройдет с 14:00 до 16:00 от пересечения Страстного бульвара с улицей Большая Дмитровка по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам до Тургеневской площади. Об этом сообщает БФМ.РУ. Как ожидается, митинг начнется с 16:00 на проезжей части проспекта Академика Сахарова с внешней стороны Садового кольца.