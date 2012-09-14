Мнение Людмилы Алексеевой: девочек уже вполне возвеличили

По мнению известной правозащитницы, награждение Надежды Толоконниковой, Екатерины Самуцевиц и Марии Алёхиной премией «За свободу мысли» вызовет новый скандал, а их уже и так много.



Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, кстати, сама была лауреатом этой премии в 2009 году.



«Не хочу выглядеть ревнивицей, но, по-моему, этих девочек вполне возвеличили. Для многих в нашей стране такое решение, принятое Европарламентом, будет выглядеть неким жестом против официальной православной России. С Pussy Riot и так уже много скандалов», публикует ее слова НТВ.



По мнению правозащитницы, было бы более правильным выдвинуть на сахаровскую премию активистов, арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая.





Ранее "АН" сообщали: Людмила Алексеева приняла окончательное решение о выходе из президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека - ей стало все противно.