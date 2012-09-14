В Киргизии предложили изменить название своей страны

В Киргизии лидер партии "Аалам" Арсланбек Малиев предложил изменить название страны - вместо нынешнего официального названия Кыргызстан следует именовать республику Кыргызжер ("жер" по-киргизски означает "земля").

Лидер партии пояснил, что считает нынешнее название неудачным, так как, по его мнению, за рубежом Кыргызстан путают с Курдистаном. Кроме того, окончание "стан", как кажется автору инициативы, "создает ассоциации с Афганистаном и другими странами с неблагополучной обстановкой".

Арсланбек Малиев считает, что на русском языке республику и дальше можно называть Киргизией, а на английском он предлагает именовать ее Kyrgyzland, сообщает АКИpress.