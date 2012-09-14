Государственная Дума России проголосовала за лишение депутата от "Справедливой России" Геннадия Гудкова мандата. За это решение проголосовали 294 депутата, при необходимых 226 голосах, против - 151, трое воздержались.



Сам Гудков напомнил журналистам, что депутату дается 30-дневный срок на сдачу полномочий.

"Я ухожу, чтобы вернуться и построить новую Россию" - сказал депутат в конце своего обращения.

Госдума лишила мандата депутата Гудкова после того, как следственные органы обвинили парламентария в коммерческой деятельности, что противоречит закону о статусе депутата. Гудков связывал претензии к нему со своей оппозиционной деятельностью.

Ранее Геннадий Гудков заявил, что "настроение боевое, видимо, это мой звездный час».

Он был намерен оспаривать решение Госдумы в судах, вплоть до Европейского, в случае если его лишат депутатского мандата. «Безусловно, не откажу себе в удовольствии, чтобы наша власть бегала по судам», - сказал Гудков.

После завершения заседания Госдумы Геннадий Гудков подтвердил журналистам, что будет обжаловать сегодняшнее решение Госдумы о досрочном лишении его депутатских полномочий в Верховном и Конституционном судах. По его словам, на данный момент обращения уже готовятся.