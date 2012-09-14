Сергей Троицкий, лидер группы «Коррозия металла», решил существующую с Советских времен организацию «Корпорация тяжелого металла России» преобразовать в политическую партию «Корпорация трудящихся России» (КТР).

«Я рассчитываю победить на выборах городского главы Химок и провести учредительный съезд партии именно в Химках», рассказал «Паук» о своих планах «Известиям».

Эпатажный рокер рассчитывает увидеть в рядах своей партии популярные лица, однако, пока назвал только создателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди.



После учредительного съезда и изучения перспектив популярности новой политической структуры, лидер «Коррозии металла» планирует зарегистрировать партию в Министерстве юстиции, поскольку участвовать в политической борьбе намерен всерьез.

«Это позволит приобрести официальный статус, и участвовать в разного рода выборах».

Троицкий заявил, что намерен решительно бороться за пост главы города Химки. По словам рокера, его команда уже сдала все необходимые документы в избирком и вступила в фазу активной предвыборной кампании.



