Торговлю на территории храма Христа Спасителя Мосгорсуд признал законной

Мосгорсуд в пятницу признал законным торговлю товарами и оказание услуг на территории храма Христа Спасителя. Тем самым суд согласился с доводом ответчика о "добровольных пожертвованиях" в казну церкви.

Мосгорсуд отклонил жалобу Общества защиты прав потребителей (ОЗПП) на признание Хамовническим судом законности торговых операций на территории Храма Христа Спасителя.

ОЗПП настаивало на том, что на территории храма функционирует "бизнес-центр", не располагающий ценниками на товар, контрольно-кассовыми аппаратами и книгой отзывов и предложений.

Ранее в ходе рассмотрения иска было установлено, что, согласно распоряжению мэра, Фонду ХХС передано в доверительное управление помещение храма общей площадью более 55 тысяч квадратных метров, вследствие чего организация должна была заключить договор о совместном использовании помещений храма с Подворьем Патриарха Московского и Всея Руси.

На суде представители религиозной организации - подворья Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, назвали доводы представителей ОЗПП несостоятельными, поскольку "законодательство не запрещает религиозным организациям реализовывать предметы религиозного назначения, как на возмездной, так и на безвозмездной основе, то есть распространять их".

Выслушав доводы сторон, коллегия судей постановила: "Решение Хамовнического суда Москвы оставить без изменения, а жалобу истцов без удовлетворения".

Межрелигиозный совет России акже согласился с трактовкой ответчика, объясняющего происходящий в здании обмен денег и предметов "благотворительной деятельностью" и "приемом пожертвований".