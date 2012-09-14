Забота о чистоте рук военнослужащих обойдется Минобороны в 330 миллионов

Министерство обороны России объявило аукцион на поставку антисептического геля для дезинфекции рук на сумму почти 330 миллионов рублей. Такова заявка, размещенная на портале госзакупок.

При этом почти 4 миллиона флаконов для военнослужащих должны быть зеленого (защитного) цвета, а вместимость каждого должна быть не менее 80 миллилитров. Флакон должен быть готов к применению не больше чем за 10 секунд.

Заявки на участие в тендере принимаются до 3 октября, электронный аукцион назначен на 12 октября 2012 года, сообщает РИА Новости.

Средства гигиены должны быть поставлены до 1 декабря этого года в окружной военный госпиталь в Екатеринбурге и в центры обеспечения медицинской техникой и имуществом ведомства в Хабаровске, поселке Рузаевка (Мордовия), Новочеркасске (Ростовская область) и городе Кимры (Тверская область).



